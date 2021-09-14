المشهد اليمني الأول

توفي رجال أعمال يمني بجيزان تحت التعذيب داخل سجون النظام السعودي بعد أن قامت السلطات السعودية بمداهمة مكان تواجدة واعتقالة ومصادرة جميع أمواله..

وأوضحت مصادر إعلامية ان السلطات السعودية اقتحمت مطاعم جبال الفيفا واعتقلت رجل الأعمال اليمني “عبدالصمد المحمدي” مالك مطاعم جبال الفيفا البالغ من العمر 45 عاما ، وصادرت جميع أمواله التي كانت في خزنة المطعم وكذا في منزله والتي تقدر بنحو 2 مليون ريال سعودي.

وأشارت المصادر الى ان المحمدي تعرض للتعذيب والضرب العنيف حيث نقل على اثرها الى المستشفى في حالة سيئة وفارق الحياة.

ولقيت الحادثة استنكار شعبي يمني واسع ، حيث تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي يمارسها النظام السعودي ضد المغتربين اليمنيين.