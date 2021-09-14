المشهد اليمني الأول

أعلن أبناء مدينة ذمار في لقاء قبلي موسع اليوم الثلاثاء ، النكف لرفد الجبهات بالرجال والمال لتطهير الوطن من الغزاة وعصابات المرتزقة.

وأشار محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي خلال اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق، إلى أهمية تحرك قبائل اليمن وفي مقدمتها قبيلة عنس للنكف القبلي لمواجهة العدوان وإيقاف جرائمه.

وقال “يجب ألا تمر جريمة مقتل الشاب السنباني مرور الكرام ليعرف العدوان ومرتزقته أن اليمنيين يواجهون التحدي بالتحدي “.. لافتاً أن الجريمة تندرج ضمن جرائم العدوان وأذنابه ومنها مجزرة عرس سنبان.

وأكد محافظ ذمار، أن أبناء المحافظات الجنوبية يعانون من جرائم الاحتلال ومرتزقته .. داعياً القبائل إلى النكف القبلي وتحريك قافلة باسم الشهيد عبدالملك السنباني دعماً للمرابطين.

فيما اعتبر مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل، جريمة قتل السنباني امتداداً لجرائم العدوان الممنهجة بحق الشعب اليمني وأبناء ذمار خاصة.

وأكد وقوف أبناء ذمار إلى جانب الجيش واللجان الشعبية .. داعياً إلى مواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر.

من جانبه أكد ممثل المكتب الإشرافي بالمديرية علي الوشلي، أن الجريمة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وأعراف وقيم المجتمع .. لافتا إلى أن المسؤولية ملقاة على كل يمني في نصرة المستضعفين ومواجهة العدوان.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة، قتل المغترب عبدالملك السنباني .. محملاً ما يسمى حكومة الشرعية والانتقالي مسؤولية هذه الجريمة الوحشية.

وأكد البيان أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم .. داعياً إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وكل المنافذ البحرية والبرية.

وبارك البيان انتصارات الجيش واللجان الشعبية .. مؤكداً الجهوزية لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.

تخلل اللقاء بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والإشرافي والتلاحم القبلي، قصيدتان شعريتان.