المشهد اليمني الأول

شاهد بالصور.. آثار يمنية نادرة تعرض للبيع في موقع إسرائيلي متخصص بالمزادات “تفاصيل وصور صادمة”

عرض موقع متخصص بالمزادات في الكيان الاسرائيلي بيع مجموعة كبيرة من قطع آثار يمنية نادرة وقيمة منهوبة.

وتقول مصادر ان عملية نهب وتهريب تلك الاثار تمت خلال سنوات الحرب حيث نشطت عمليات نهب وتهريب الآثـار بالتعاون مع مافيا دولية وفرت قوات تحالف العدوان الحماية لها .

وحمل ناشطون حكومة الفار هادي مسؤولية تهريب تلك الاثار وطالبوا بتحرك دولي عاجل لاستعادة تلك الاثار المسروقة باعتبارها جزء مهما من تاريخ اليمن .

 

 

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