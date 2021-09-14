المشهد اليمني الأول

اقتحم محتجون، اليوم الثلاثاء، بوابة قصر المعاشيق في مدينة عدن المحتلة، مع تواصل التظاهرات الشعبية الغاضبة، احتجاجاً على انهيار الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وأكدت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر محلية، أن مئات المحتجين أغلقوا كافة الطرقات المؤدية إلى قصر المعاشيق في منطقة كريتر، بإشعال إطارات السيارات التالفة، خلال تظاهرات منددة بتدهور الوضع المعيشي وتردي الخدمات الأساسية بالمدينة.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لتحالف العدوان ومليشيا الاحتلال الاماراتي التي تسيطر على المدينة، وهتافات منددة بانهيار الاقتصاد والعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قرروا التصعيد وتنظيم فعالياتهم الاحتجاجية أمام قصر معاشيق بعدن، عقب قيام مليشيا الاحتلال التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي بإطلاق النار على المحتجين.

وتشهد مدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي، حراكا شعبيا لثورة الجياع، وسط محاولات لقمع الاحتجاجات من قبل قوى الاحتلال وأدواتهم من المرتزقة.