المشهد اليمني الأول

أقامت المنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية وخفر السواحل، اليوم الأربعاء، حفلا خطابيا بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة الـ 21 من سبتمبر.

وفي كلمة له خاطب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قائلا: ننصحكم بمغادرة مواقع الخزي والعار فلم يتبقى لديكم ما يمكنكم من الثبات في المستقبل ويعطيكم الزخم المعنوي لمواجهة صمود الشعب اليمني.

وأكد الحوثي أن قوى الغزو والارتزاق عجزوا عن دخول الحديدة وليس صحيحا أنهم ذهبوا إلى ستوكهولم لأجل الاتفاق الإنساني والدليل أنهم يوميا يقتلون الأبرياء من أبناء الحديدة .

وقال مخاطبا منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة: صمودكم وثباتكم تاج على رؤوسكم ولكم الفخر أنكم لم تحنثوا بقسمكم العسكري ولم تخونوا وطنكم وكنتم الأوفياء في زمن الخيانة والثابتين في زمن التراجع والأحرار في زمن العبودية.

وأضاف زرنا مواقع التدريب في المنطقة الخامسة ونطمئن أبناء شعبنا أن قيادة المنطقة العسكرية وكافة منتسبيها في أتم الجهوزية.

اللواء الموشكي: حريصون على اتفاق السويد ولدينا جهوزية كبيرة في حال تهور العدو

من جهته أشار نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي حمود الموشكي إلى أن قيام ثورة الـ 21 من سبتمبر ضرورة حتمية للتحرر والاستقلال ورفض الوصاية.

وأكد اللواء الموشكي أنه منذ توقيع اتفاق السويد لم تسكت أفواه مدافع وصواريخ وكافة وسائل نيران العدو لدقيقة واحدة بل صارت تصب جميعها على أبناء تهامة الأحرار.

وأوضح أن منذ توقيع اتفاق السويد سقط الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال والعجزة نتيجة غطرسة وعنجهية قوى العدوان.

وبين أنه خلال الفترة الماضية وفي ظل اتفاق السويد هناك أعداد كبيرة من الغارات الجوية التي استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم والموانئ والمنشئات الحيوية.

وأكد اللواء الموشكي أن القوات المسلحة اليمنية ومنذ اتفاق السويد التزمت بشكل كبير جدا بهذا الاتفاق رغم أن لديها الكثير من الفرص لتحقيق انجاز في الساحل الغربي.

وقال: احتراما للاتفاقات الدولية فلم يصدر منا أي شيء باعتبار أن هناك قرار سياسي واتفاق سياسي تم توقيعه في السويد، مضيفا: إننا كقوات مسلحة نضطر أحيانا للرد على العمليات الاستفزازية للعدو حتى لا تتفاقم لأن العدو ما كان ليحترم اتفاق السويد أو أي اتفاقات لو أنه يلمس أن هنالك ضعف.

وتابع اللواء الموشكي: نحن حريصون على اتفاق السويد ولكن في الوقت نفسه لدينا جهوزية كبيرة جدا لتنفيذ عمليات كبرى في حال أن العدو تهور أو فكر أن بإمكانه ان يحقق أي اختراق في الساحل الغربي.

يذكر أن المنطقة العسكرية الخامسة هي إحدى المناطق العسكرية وتنتشر في محافظة الحديدة ومحافظة حجة، ويقع مركز قيادتها في مدينة الحديدة.