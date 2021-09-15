المشهد اليمني الأول

ظهر عضو المجس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بأسلوب قوي ومفاجئ هذه المرة وهو يمتطي زورقا بحريا في البحر الاحمر لدى مشاركته في حفل خطابي بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة الـ 21 من سبتمبر أقامته المنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية وخفر السواحل.

ونشر الحـوثي اليوم الأربعاء على صفحته في تويتر فيديو أثناء قيادته دراجة نارية بحرية في البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو براعة واقداما وتحديا على خوض عباب البحر واصرارا وتصميما على اخراج سفينة الوطن الى بر الامان مهما كانت التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وهو الامر الذي اصاب دول العدوان ومرتزقتهم في مقتل والتي تراهن على كسر عزيمة ثوار وثورة 21 سبتمبر بالعدوان والمجاز والحصار.

وعلق الحـوثي على المقطع الفيديو قائلاً ” وبعدها اتجهنا” دون ذكر أي تفاصيل.