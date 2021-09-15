المشهد اليمني الأول

اتسعت منطقة المظاهرات في حضرموت لتضم عدد من المدن عقب المكلاء لتشمل الشحر والغيل وتريم ودوعن الهجرين.

وردد المتظاهرين شعارات تطالب أنصار الله بالتدخل وكذا تطالب ما يسمى بـ “الشرعية” بالتنحي والرحيل، مثل “ياحوثي سير سير اكمل مسير التحرير”، و “بغينا الحوثي مابغينا شي ثاني”.

وخرج اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م أبناء مديرية الشحر محافظة حضرموت يرددون في المظاهرات السلمية هتاف: “بغينا الحوثي ما بغينا شيئ ثاني “وبالأمس وفي المظاهرات السلمية في عاصمة المحافظة المكلا هتف المتظاهريين السلميين بهتاف “ياحوثي سير سير كمل مشوار التحرير”.

وبالهتاف للسيد القائد والجيش واللجان الشعبية كاستحقاق شعبي مصيري سيتوج بتحرير اليمن من دنس المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين وترجمة لخطاب السيد القائد الاخير والقاىل: “بأن قرار التحرير اتخذ وهو قرار حاسم بتحرير اليمن كل اليمن من الإحتلال الأجنبي ولارجعة عنه”.

ويأتي ذلك بعد أكثر من ست سنوات ونصف من احتلال الجنوب بقوى رباعية العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والامارات والذي تمخض عن مشروع صهيوني غربي بتمزيق وتقسيم للأرض والانسان ونهب لإيرادات النفط والغاز و معاناة معيشية ضنكة للجنوب عامة والمحافظات الغنية بالنفط خاصة ومنها حضرموت التي تنتفض اليوم ضد الغزاة ومرتزقة العدوان.

وكان قد أعلن الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة مطلع الشهر الحالي أنه إلى جانب صنعاء في خندق واحد، مؤكداً بالقول أن: “علاقتنا بالعاصمة صنعاء ورجالها الصناديد ليست للوصول إلي مكان في الدولة أو للشهرة نحن معهم لأننا في خندق واحد لتحرير اليمن من الغزاة والمحتلين”.

وشهدت الأيام الماضية زيادة ملموسة في التواجد العسكري والاستخباراتي البريطاني في محافظة المــهرة جنوب شرق اليمن، ما أدى بدوره إلى احتجاج القبائل والأهالي على وجود المحتلين، مطالبين أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية بالانسحاب من محافظة المــهرة، متوعدين بالمواجهة بكافة الوسائل، وهو ما لاقى تجاوب صريح من رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام وتأكيده أن القوات اليمنية لديها الحق في أن تطال وان تستهدف أي قوات أجنبية على الأرض اليمنية.