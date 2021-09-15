المشهد اليمني الأول

استجابةً لنداءات احرار الجنوب المناهضين للعدوان ومرتزقته التي خرجوا في مظاهرات ضد المحتل ومرتزقته مناشدن فيها أنصار الله بمواصلة مسار التحرير، اكد مسؤول بارز في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء أن المسؤوليتنا الوطنية تحتمُّ على أحرار اليمن التضامن مع كُـلّ الشرفاء في المحافظات الجنوبية وكل المناطق المحتلّة”.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ حسين العزي، في تغريدة له على تويتر مساء اليوم، أنه “فِي الوقت الذي نربأ بأنفسنا عن صراعات المرتزِقة إلا أن مسؤوليتنا الوطنية تحتمُّ علينا التضامن مع كُـلّ الشرفاء المناهضين للعدوان والحصار وفي طليعة الشرفاء أهلنا في المناطق المحتلّة”.

ووجه العزي رسالة للمتظاهرين بالقول: نؤكّـد لهم بأننا ومعنا كُـلّ الشعب نبارك أصواتهم الحرة ومواقفهم الشجاعة ضد الاحتلال الأجنبي ومرتزِقته الفاسدين.

وخرج اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م أبناء مديرية الشحر محافظة حضرموت يرددون في المظاهرات السلمية هتاف: “بغينا الحوثي ما بغينا شيئ ثاني “وبالأمس وفي المظاهرات السلمية في عاصمة المحافظة المكلا هتف المتظاهريين السلميين بهتاف “ياحوثي سير سير كمل مشوار التحرير“.

وبالهتاف لصنعاء وللسيد القائد والجيش واللجان الشعبية كاستحقاق شعبي مصيري سيتوج بتحرير اليمن من دنس المشروع الصهيوني بالقرن الواحد والعشرين وترجمة لخطاب السيد القائد الاخير والقاىل: “بأن قرار التحرير اتخذ وهو قرار حاسم بتحرير اليمن كل اليمن من الإحتلال الأجنبي ولارجعة عنه”.

وفي هذا السياق