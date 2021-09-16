المشهد اليمني الأول

يعقد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عصر غد الجمعة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية كبرى، وكذلك الكشف عن تفاصيل الضربات الصاروخية والطيران السعودي في العمق السعودي والداخل اليمني.

وقال ناطق القوات المسلحة في بيان مقتضب” غداً وعند الثالثة عصراً _إن شاء الله _ مؤتمر صحفي للقوات المسلحة تكشف فيه عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية مع مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة”.

وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة وتفاصيل الضربات الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي والداخل اليمني وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.