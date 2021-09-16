المشهد اليمني الأول

وصلت صباح اليوم الخميس أولى شحنات الوقود القادمة من إيران، حيث دخلت الشاحنات المحملة بالمازوت (الديزل) من سوريا إلى لبنان، بعد أن حملت المادة الحيوية من البواخر الإيرانية الراسية في ميناء بانياس السوري.

ووفق موقع “المنار” وصلت قافلة صهاريج كسر الحصار الأمريكي الوافدة من خلال بوابة بانياس السورية إلى لبنان عبر الحدود البرية في منطقة البقاع الشمالي.

وتضم القافلة الأولى 20 صهريجا وكل صهريج يحتوي على 50 ألف ليتر من مادة المازوت (الديزل) .

ويُنقل المازوت إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر الصهاريج إلى خزانات ومستودعات تابعة لشركة الأمانة للمحروقات. ليتم بعد ذلك نقل المازوت وتوزيعه على المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على المازوت، والتي عليها التواصل مع الشركة والتقدم بطلب الحصول على حصة تكفي حاجتها الاستهلاكية.