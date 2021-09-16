المشهد اليمني الأول

انتكاسة جديدة تشهدها قوى العدوان السعودي الاماراتي في اليمن حيث شهدت جبهات القتال في البيضاء وشبوة تطورات جديدة وانهيار كبير لقوى العدوان.

وحققت قوات الجيش واللجان الشعبية تقدما عسكريا كبيرا في جبهات البيضاء وشبوة حيث سيطرت على مديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن وحققت تقدما واسعا في جبهة بيحان بشبوة مصادر عسكرية يمنية قالت ان العشرات من المرتزقة قتلوا في هذه المعارك وفر منهم الالاف الى محافزة ابين بعد انهيار قواتهم في البيضاء.

هذه هي المشاهد الاولى التي نقلها الاهالي عن دخول الجيش اليمني الى مركز مديرية الصومعة في محافظة البيضاء وسيطرته على هذه المنطقة الاستراتيجية مصادر عسكرية يمنية قالت ان قوات الجيش اليمني شنت هجوم من عدة محاور استطاعت من خلاله كسر الخطوط الدفاعية للمرتزقة لتسيطر بعد ذلك على المديرية بشكل كامل، مشددة ان العشرات من المرتزقة قتلوا وجرحوا في هذه المعارك بينما استسلم المئات منهم وفر من تبقى الى منطقة لودر في محافظة ابين. وتعد الصومعة اخر معاقل قوات المرتزقة وسط اليمن والمعقل الرئيسي للجماعات التكفيرية باليمن.

مصادر اعلامية مرتبطة بالعدوان اعترفت بالهزيمة وقالت ان قوات الجيش واللجان حققت تقدم كبير وان القوات التابعة للتحالف السعودي انسحبت الى ابين وذكرت ان قيادات كبيرة من المرتزقة قتلت في هذه المعارك منهم أركان لواء ما يسمى بالأماجد العقيد أحمد الدمان مضيفة ان الطيران السعودي والاماراتي شن عشرات الغارات لمساندة قوات المرتزقة في هذا المحور وان المعارك تجري الان في مناطق المحلحل والحازمية بعد سيطرت قوات الجيش اليمني على عقبة المحلحل الاستراتيجية.

وفي السياق نفسه واصلت قوات الجـيش واللجان الشعبية تقدمها في محافظة شبوة المجاورة للبيضاء وذكرت وسائل اعلام يمنية ان التقدم كبير وسريع وان قوات الجيش باتت على ابواب مدبنة بيحان بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من المديرية وبحسب المصادر المحلية فان قوات الجيش اصبحت على بعد عشرة كيلومتر من مركز مديرية بيحان سيطرت على كلا من منطقة الكٌرع وارض السادة وارض ال فرج بوادي نحر.

وفي هذا السياق تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للجيش واللجان الشعبية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. مؤكدين سيطرت الجيش واللجان الشعبية على مركز مديرية بيحان ومناطق الكٌرع وارض السادة وارض آل فرج بوادي نحر. وباتوا يسيطرون على معظم مناطق وقرى مديرية بيحان في محافظة شبوة.

الفرار الى شبوة

وصل عدد من مسلحي القاعدة اليوم الخميس، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وأفاد شهود عيان أن عناصر القاعدة دخلوا مدينة عتق على متن عشرات الدراجات النارية، بعد تلقيهم ضربات موجعة من الجيش واللجان الشعبية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

وأكد الشهود أنهم شاهدوا العناصر وهي تحمل على أكاتفها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأشكالهم تبدو غريبة وغير مألوفة.

يأتي ذلك بعد أن طهر الجيش واللجان الشعبية مديرية الصومعة في محافظة البيضاء خلال الساعات الماضية، وفرار العناصر باتجاه أبين ومديريات شبوة.