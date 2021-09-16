المشهد اليمني الأول

كشف موقع ” jforum ” الفرنسي، المقرب من الحكومة الفرنسية، الأربعاء، عن إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية بدعم إماراتي، في عدة جزر يمنية، بهدف أعمال استخباراتية لصالح الكيان الصهيوني.

وأكد الموقع الفرنسي في تقرير له، أن الإمارات وفرت قواعد للعمل الإستخباراتي الصهيوني في جزيرة سقطرى وجزيرة ميون الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك مخططات إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها الإمارات.

وأوضح أن هذه المرافق ستخصص لمراقبة تحركات الجيش اليمني، ورصد البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.

وكان موقع “ساوث فرونت ” الإمريكي نشر معلومات عن زيارة ضباط إماراتيين وصهاينة إلى جزيرتي سقطرى، وميون، بهدف إنشاء بنية تحتية استخبارية وعسكرية.

وتأتي التحركات الإماراتية الإسرائيلية في اليمن، ضمن مساعي لتحويل البلاد لمركز استخباراتي لصالح الأجهزة الصهيونية، بجانب مساعي لاستنزاف الثروات الطبيعية لليمن