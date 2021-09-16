المشهد اليمني الأول

أدان محافظ محافـظة عدن طارق سلام، قمع المتظاهرين السلميين بقوة السلاح من قبل المليشيات التابعة لدول الاحتلال في محافظة عدن.

ووصف سلام الحظر المفروض من عملاء وأدوات الإمارات على المظاهرات، بإعلان حرب على الإرادة الشعبية الرافضة للاحتلال وسياساته الانتهازية والاجرامية.

وأكد المـحافظ سلام أن استخدام مليشيات الاحتلال للقوة والقمع والترهيب والاعتقالات والتنكيل لن تثني أحرار المحـافظات الجنوبية عن مواصلة انتفاضتهم المشروعة ضد الغزاة والمحتلين.

واعتبر سلام، انتفاضة المواطنين في المـحافـظات الجنوبية حقاً مشروعاً تكفله القوانين المحلية والدولية، في حين أن العنف والاعتداء على المتظاهرين بالرصاص الحي يندرج في إطار الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

ودعا محافظ عدن أحرار المحـافظات الجنوبية، إلى حماية المظاهرات الشعبية المناهضة لسياسة التجويع التي انتهجها العدوان وادواته في محاولة منهم لتركيع أبناء المحافـظات المحتلة .. مشيراً إلى أن محاولات أدوات العدوان تسييس المظاهرات وإقحامها في صراعات عقيمة ستفشل بوعي ويقظة وعزيمة أحرار المحـافظات الجنوبية.

وحمّل مليشيات المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن كافة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في عدن.