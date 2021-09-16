المشهد اليمني الأول

على خلفية الخطأ الأممي الذي كان سيتسبب بكارثة في اليمن.. منظمة الصحة العالمية تعتذر رسمياً لكافة أبناء الشعب اليمني وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ

قدمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، امس اعتذارا رسميا إلى مجلس الشئون الانسانية ، بشأن محاولتها ادخال كميات من الأدوية منتهية الصلاحية إلى ميناء الحديدة .

وقال ممثل ” الصحة العالمية ” في اليمن أدهم رشاد عبدالمنعم ، خلال لقائه في صنعاء الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن طاووس ، إن المنظمة تعبر عن اعتذارها بشأن كميات الأدوية منتهية الصلاحية التي تم ضبطها بميناء الحديدة .

وأكد المسؤول الأمـمي أن ذلك خطأ من المنظمة ، متعهدا بعدم تكراره .

وكانت ادارة المعاينة الجمركية والهيئة العليا للأدوية في ميناء الحديدة تحفظتا في الثامن من سبتمبر الجاري، على كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية كانت في حاويات قادمة على الباخرة ” إي أف إيلينا ” تابعة لمنظمة الصحة العالمية ، خاصة بالحالات المرضية المزمنة ، كان من شأن دخولها التسبب في كارثة انسانية .

يشار إلى أن سلطات ميناء الحديدة تحبط باستمرار محاولات منظمات أممية إدخال مساعدات طبية وغذائية منتهية الصلاحية