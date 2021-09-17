المشهد اليمني الأول

هذا ما سيحدث غداً في العاصمة صنعاء وسط ترقب شديد من جميع سكان العاصمة هذا ما سيحدث غداً في العاصمة صنعاء وسط ترقب شديد من جميع سكان العاصمة

قال مصدر قضائي إنه سيتم، غدا السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين المحبوسين من أعضاء خلية “تحالف العدوان”، المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في الـ 19 من أبريل 2018م.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحكم سينفذ بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية، وبعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى.