المشهد اليمني الأول

عملية البأس الشديد بمعطياتها الميدانية وانتصاراتها العسكرية وإنجازاتها الجغرافية والأمنية حطمت كل الرهانات التي تراهن عليها أمريكا بل أنها أثبتت للجميع أن العزيمة الفولاذية للشعب الصامد وقيادته وجيشه ولجانه الشعبية أن تحرير مأرب وبقية المحافظات اليمنية المحتلة مشروع لابد أن يكتمل الاسم والمضمون والنتائج والإنجازات والغنائم والانتصارات كلها تشهد على عظمة وأهمية وقوة العملية الجهادية الاستراتيجية التي نفذها رجال الله من أبطال الجيش واللجان الشعبية والتي حملت اسم عملية البأس الشديد بأس شديد من الله تجسد في الميدان قولاً وعملا

البأس الشديد عملية عسكرية ميدانية جهادية استراتيجية كبرى تخللها عمليات جوية وصاروخية وهندسية أثمرت انتصارات متعددة وتحررت خلالها مساحات جغرافية واسعة بما تحويه من مواقع ومعسكرات ومديريات ومرتزقة وأسلحة وآليات ومدرعات تلك هي عملية البأس الشديد و كل هذا حصل بمعية الله وفضله وتأييده

رغم الإمكانيات البشرية والعسكرية والمادية التي حشدتها دول تحالف العدوان إلى مأرب ورغم الإسناد الجوي الإجرامي المكثف للمرتزقة الذي يهدف إلى إعاقة عملية تحريرها إلا أن رجال الله يشقون طريق التحرير بعزيمة إيمانية جهادية قوية ويصنعون الحرية والاستقلال لمأرب وأهلها رغم كل التحديات

فشلت أمريكا وأدواتها في إعاقة عملية تحرير مأرب رغم كل محاولتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية وما حصل إلى الآن من إنجازات وانتصارات على أيدي رجال الجيش واللجان في مأرب هو بمثابة هزيمة كبرى لأمريكا وسياستها الإجرامية وأهدافها الاستعمارية قبل أن يكون هزيمة لأدواتها

والمسار المضمون والناجح والطريق الذي سـ يوصلنا إلى السلام هو الصراط المستقيم الذي يسلكه رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات والذي اثبت جدوائيته وحقق الإنجازات الميدانية ومن خلاله سنحصل على السلام والحرية والاستقلال بمعية الله وفضله بعيداً عن مجلس الأمن والأمم والمتحدة

وينبغي على دول تحالف العدوان ومرتزقتها أن يدركوا جيداً أن الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية قد حسموا خيارهم في المضي قدماً لتحرير اليمن من الغزاة والمعتدين ومرتزقتهم وما تم الكشف عنه اليوم في عملية البأس الشديد هو في اطار مشروع عملي جهادي تحرري سيشمل بعون الله كل اليمن

تلك المشاهد العسكرية التي وثقها الإعلام الحربي وبثتها وسائل الإعلام اليمنية اليوم لعملية البأس الشديد هي مشاهد استثنائية مذهلة كشفت حجم عنفوان المعارك التي تدور رحاها في مختلف مديريات محافظات مأرب وأكدت للجميع أن تحرير اليمن من الغزاة مشروع قائم ومستمر ولن يتوقف حتى النصر بفضل الله

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زيد البعوة