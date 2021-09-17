المشهد اليمني الأول

بارك لقاء قبلي اليوم، ضم عدداً من مشايخ ووجهاء محافظة مأرب الانتصارات النوعية التي حققتها القوات المسلحة في عملية البأس الشديد بمديريتي مجزر ومدغل والتي تكللت بتحرير ما يقارب من 1600 كم مربع.

وناقش اللقاء بحضور عضو لجنة المصالحة الوطنية محمد بن عبدالعزيز الأمير، ووكيل أول المحافظة محمد علوان ونائب مشرف المحافظة حسين أبوناب ورئيس فرع مجلس التلاحم القبلي قايد نمران، جهود اللجنة التحضيرية الفرعية للقاء القبلي الموسع لأبناء مـأرب، بشأن مبادرة قائد الثورة، للحل والسلام.

ودعا اللقاء مشايخ وعقلاء ووجهاء محافظة مأرب إلى المشاركة الواسعة في اللقاء القبلي الموسع .. معتبرين المشاركة في اللقاء، خطوةً مهمة وفرصةً تاريخيةً لإعلان موقف وطني يسهم في تحقيق السلام والشراكة الوطنية.