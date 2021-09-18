المشهد اليمني الأول

قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بزيارة مفاجئة إلى وزارة الداخلية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، ونائبه اللواء عبدالمجيد المرتضى.

وخلال الزيارة، اطّلع الرئيس المشاط على سير العمل في الوزارة وقطاعاتها في تنفيذ البرامج والخطط المرسومة خلال العام الجاري، ذات الصلة بالأمن والتأهيل والتدريب، وتحسين الأداء الأمني في مختلف الوحدات.

وخلال اجتماعه بوزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، ونائبه اللواء عبدالمجيد المرتضى ظهرت صورة لفظ الجلالة “الله لا إله إلا هو الحي القيوم”، والحديث الشريف “الإيمان يمان والحكمة يمانية”. موعة بمكان الاجتماع.

وكان الرئيس المشاط قد وجه الخميس الماضي خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء، بإنزال الصور من جميع مكاتب ومؤسسات الدولة ورفع صور لفظ الجلالة “الله لا إله إلا هو الحي القيوم”، والحديث الشريف “الإيمان يمان والحكمة يمانية”حتى يبقى شعبنا مرتبطا بالله الحي القيوم”.