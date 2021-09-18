المشهد اليمني الأول

وجه وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي رسائل نارية لدول العدون ومرتزقتهم خلال تفقده سير تنفيذ العمليات القتالية في جبهة العلم بمحافظة الجوف.

وقال العاطفي”أوجّه من مواقع الأبطال المتقدّمة رسالة للعدوان، وأقول لهم لقد كسرنا الأنوف المتكبرة والمتغطرسة على الشعب اليمني، وإذا استمريتم في عدوانكم سنمرغ أنوفكم في التراب أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد العاطـفي المضي في تطوير الصواريخ الباليستية، والطيران المسيّر، والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية.

وأشار وزير الدفاع الى ان الأيام المقبلة تحمل المزيد من الفاجأت، مضيفا “حتماً ستحمل الأيام المقبلة الخزي والعار والهوان والهزائم الساحقة للعدوان، ومن يدور في فلكه، ونعد شعبنا الصامد وعد الرجال الواثقين بالله -سبحانه وتعالى- أنه لن يبق على أرض اليمن غاز أو محتل، وإذا بقت أية قدم للمحتل تدنس الأرض اليمنية سنبترها”.