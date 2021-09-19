المشهد اليمني الأول

وجه النجل الأكبر للرئيس الشهيد صالح علي الصماد رسالة عبر وسائل الإعلام اليمنية، للولايات المتحدة الأمريكية وقيادة النظامين السعودي والإماراتي، وذلك عقب تنفيذ حكم القصاص بحق تسعة من أعضاء خلية “تحالف العدوان ” المتورطين في جريمة إغتيال والده ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018م.

وأكد فضل الصماد في رسالته، لترامب ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وكل من اغتالوا الرئيس الشهيد صالح الصماد واعتدوا على الشعب اليمني أن نهايتهم ستكون على أيدي الأحرار من أبناء شعبنا اليمني.

وقال فضل الصماد: “لن يشفي غليلي لا بن سلمان ولا ترامب ولا كل حكام الخليج والغرب”.

وأضاف: أن العدوان والظلم لن يطول، مستبشراً بقرب الفرج والنصر بإذن الله سبحانه.