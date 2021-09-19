المشهد اليمني الأول

خلال تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية “تحالف العدوان ” المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018م. توعد فضل الصماد نجل الرئيس الشهيد صالح الصماد كل من كان له يد في اغتيال والدة الشهيد صالح علي الصماد.

وقال فضل الصماد ” ان الشعب اليمني سيأخذ بثأر الشهيد الرئيس الصماد في كل من كان له يد او علاقة في اغتيالة من عند أكبر مسؤلهم الى عند أصغر مسؤول فيهم حسب وصف فضل الصماد “من عند ترامبهم الى عند سلمانهم”.

وتابع فضل بالقول” هؤلاء الخونة والعملاء “في اشارة الى المتورطين بعملية الاغتيال” ظلموا وأحرموا شعب بأكملة بمشاركتهم في اغتيال الرئيس الشهيد الصماد رحمة الله عليه.

وكان قد جرى تنفيذ حكم القصاص صباح امس السبت في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.