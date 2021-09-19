نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة وضع شريحة إحداثيات لطيران تحالف العدوان في جيب مرافق رئيس المجلس السياسي صالح الصماد الذي تم اغتياله بطيران تحالف العدوان بمحافظة الحديدة.

ويكشف الفيديو قيام القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة الخائن علي بن علي إبراهيم القوزي بوضع الشريحة في جيب مرافق الصماد بعد انتهى فعالية احتفالية في جامعة الحديدة.

يشار الى أن يوم امس السبت تم تنفيذ حكم الإعدام وسط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بحق تسعة متورطين في اغتيال الشهيد الصماد ومرافقيه بمدينة الحديدة في تاريخ 19 من أبريل 2018م.

أسماء المتهمين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام هم:

1- علي علي إبراهيم القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة قيادي بحزب المؤتمر

2- عبدالملك أحمد محمد حميد

3- محمد خالد علي هيج

4- محمد إبراهيم علي القوزي

5- محمد يحيى محمد نوح

6- إبراهيم محمد عبدالله عاقل

7- محمد محمد علي المشخري

8- عبدالعزيز علي محمد الأسود

9- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس