المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء صرف بدل الانتقالات للعاملين في المدارس اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر جبل في تصريح لوكالة (سبأ) أن عملية الصرف تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الصندوق يحيى الحوثي، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد السابع لثورة الـ 21 من سبتمبر المباركة .

وأشار إلى استكمال كافة الاستعدادات الفنية والمالية اللازمة لصرف بدل الانتقالات بواقع 30 ألف ريال لكل معلم.

وقال جبل : إن “هذا المبلغ أقل ما يمكن تقديمه للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس في ظل شحة الإمكانات والموارد تقديراً لثباتهم وصمودهم واستمرارهم في تأدية رسالتهم النبيلة متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر “.

وأعرب المدير التنفيذي للصندوق عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنشاء الصندوق ودعمه، داعياً كل الجهات المعنية للتعاون مع الصندوق لتحقيق أهدافه وفي مقدمتها دعم الكادر التربوي والتعليمي ليتمكن من أداء رسالته.