المشهد اليمني الأول

قضت محكمة غرب أمانة العاصمة، الأحد، بإدانة منفذ اغتيال الدكتور حمد علي علي نعيم، الجاني فؤاد حسين حسين منصور صليح، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رميا بالرصاص حتى الموت.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي أسامة الجنيد، إلى “مرافعات ختامية لأطراف القضية وطلب النيابة حجزها للحكم وكذا مواجهة المدان بما يفيد عن أعماله ومشاركاته منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مدى سلامة قواه العقلية”.

وخلصت المحكمة إلى أن الجميع قد أنهوا كل ما لديهم ولم يظهر ما يفيد بالاستمرار، فقررت إغلاق باب المرافعات وحجزها للحكم في الجلسة نفسها.

وتعرض المجني عليه الدكتور “نعيم” تعرّض، أوائل أغسطس، للقتل، بإطلاق الجاني “صليح” أربعة أعيرة نارية من سلاح نوع مسدس، وأصابته مباشرة في الصدر والظهر، كانت سبباً مباشراً في مفارقته الحياة.