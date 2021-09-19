المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي، اليوم الأحد، الجزء الثاني من مشاهد عملية ” البأس الشديد ” التي كشفت عنها القوات المسلحة قبل يومين والتي أدت إلى تحرير مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب بمساحة تقدر بأكثر من ألف و600 كم مربع، كما أدت العملية لقتل وجرح 15 ألف مرتزق وتدمير وإعطاب أكثر من ألف و500 مدرعة وآلية واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

وفي المشـاهد التي وزعها الإعلام الحربي، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية -بفضل الله- من تحرير مديرية مدغل الجدعان وصولاً لتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية.. حيث نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية العملية من عدة مسارات وفق الخطة العملياتية المعدة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية، بدءاً من جبهة المخدرة تجاه معسكر ماس والمناطق المحيطة به من الجهة الجنوبية، بعد استكمال تطهير الأماكن الغربية للمعسكر ابتداء من الجفرة وصولاً إلى جوار معسكر ماس من اتجاه الغرب.

وبدأ المجاهدين العملية من اتجاه المخدرة من ثلاث مسارات متزامنة ” مسار النجد – مسار الضيق – مسار المخدرة ” وتمكنوا خلالها من تطهير عشرات المواقع والتباب والقرى، بينها التباب السود وتباب الصياد وتباب عصيدة وقرية الجدعان وقلعة الجدعان التاريخية.

وقطع المجاهدون القادمون من مسار النجد خط هيلان الرابط بالمخدرة والجبهات المحيطة بها، ليتمكنوا من السيطرة على مثلث هيلان وإيقاف تعزيزات العدو وإجبارهم على محاولة اتخاذ طرق فرعية ترابية لمواجهة تقدمات المجاهدين.

وواصل المجاهدون تقدماتهم من المسارات الثلاثة حتى تطهير مديرية مدغل الجدعان بالكامل وقطع الخط الاسفلتي الذي يربط معسكر ماس بمدينة مأرب وصولاً إلى جبل وتباب “تبين” المطلة على المعسكر.

وتمكن المجاهدين -بفضل الله- من تكبيد العدو خسائر مادية وبشرية فادحة، بينها إعطاب وتدمير أكثر من 80 آلية في المسارات الثلاثة، وقتل وجرح أكثر من 200 مرتزق بينهم قيادات لمرتزقة العدوان إضافة إلى عدد من قيادات تنظيم القاعدة التكفيري.

وأظهرت مشـاهد العملية استهداف تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان عقب عملية رصد دقيقة، وأوضحت المشاهد تعرض تحصينات وتجمعات المرتزقة لضربات مسددة أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوفهم.

وعرضت المشاهد مواقف بطولية لاقتحامات المجاهدين مواقع وتحصينات المرتزقة في مواجهات مباشرة، موضحةً شجاعة وإقدام مختلف الوحدات العسكرية المشاركة في العملية.

وبينت المشاهد تقدم المجاهدين وتمكنهم من تحرير المواقع وسط خسائر متلاحقة أجبرت مرتزقة العدوان على الفرار وترك مواقعهم.

وأظهرت المشاهد انتهاكات مرتزقة العدوان للأعيان المدنية واتخاذهم القرى والمنازل والمرافق العامة ثكنات عسكرية.

ووثقت المشاهد وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وسط انهيارات متسارعة، عكستها مشاهد الفرار الجماعي لمرتزقتهم أمام تقدم المجاهدين.

ووثقت المشاهد تمكن المجاهدين -بفضل الله- من تدمير وإعطاب عشرات الآليات والمدرعات التابعة لمرتزقة العدوان.

وأوضحت المشاهد شواهد على مشاركة التنظيمات التكفيرية في القتال مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة بمحافظة مأرب.

وعرضت المشاهد جانب كبير من كميات الأسلحة التي اغتنمها المجاهدون خلال مراحل العملية، مبينةً حجم الخسائر الفادحة التي مني بها العدوان في عتاده.

وأظهرت المـشاهد جانباً بارزاً لأخلاق المجاهدين وهويتهم الإيمانية في التعامل الإنساني مع الأسرى والمصابين من الأسرى.