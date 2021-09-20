المشهد اليمني الأول

أقدمت عصابة مسلحة تابعة لمرتزقة العدوان على التقطع لمواطن ونهب ما بحوزته بمديرية المعافر التابعة لمحافظة تعز المحتلة

وقالت مصادر محلية إن العصابة المسلحة تقطعت للسيارة مواطن في عزلة الشعوبة الساعة العاشرة والنصف صباحا وقامت بنهب أكثر من 5 مليون ريال يمني بالإضافة إلى قطعة سلاح مسدس ولاذت بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق لأهالي المديرية إبلاغ الأجهزة الأمنية التابعة للمرتزقة عن جرائم العصابات المسلحة التي تنتشر في المنطقة وتقوم بالحرابة والتقطع لكل مواطن عابر سبيل، إلا أنها لم تقم بدورها للحفاظ على الأمن وحماية المواطنين حتى اليوم.

وارتفعت وتيرة الاعتداءات والتقطعات التي تشهدها مناطق ومديريات تعز الواقعة تحت سيطرة ما يسمى بـ الشرعية خلال الفترة الماضية، دون أي رادع.