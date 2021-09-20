المشهد اليمني الأول

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم، محاولة تقدّم لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري بالمحافظة أن المنافقين المرتزقة نفذوا زحفاً على قرية برة في مديرية حيس استمر 3 ساعات في تصعيد جديد وخرق واضح لاتفاق السويد… لافتاً إلى أن المنافقين تكبدوا خسائر فادحة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان أحبطت محاولة تسلل لمنافقي العدوان غرب مديرية حيس.

وأكد المصدر جهوزية أبطال الجيش واللجان الشعبية لصد أي زحوفات أو محاولات تقدّم للعدو والمرتزقة في مختلف الجبهات.

وكان مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد خروقات العدوان في الحديدة قد أوضح في وقت سابق عن 416 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال ال48الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس ومحاولة تسلل في حيس

وأضاف: 44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح و تحليق 29 طائرة تجسسية في اجواء الخمسين وحيس و الفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا و 83 خرق بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 956 صاروخ و قذيفة و 284 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة