المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في مسيرات إحياء العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر يوم غد الثلاثاء في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة المنظمة شارع المطار في العاصمة صنعاء لإقامة الفعالية عصر الثلاثاء، داعية للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر.

وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ساحتي المدينة وبيت الفقيه عصر غد الثلاثاء، داعية للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر.

ودعت اللجنة المنظمة في حجة للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر الثلاثاء في المدينة صباحا وفي المحابشة عصرا.

اللجنة المنظمة في عمران تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في المدينة

وفي ذمار دعت اللجنة المنظمة في ذمار للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في ساحة الثورة بالمدينة.

ودعت اللجنة المنظمة في إب للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في المدينة ويريم والعدين والقاعدة.

وفي الجوف أهابت اللجنة المنظمة أبناء المحافظة للمشاركة الواسعة في مسيرة إحياء العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في ساحتي الحزم والعنان.

اللجنة المنظمة في البيضاء تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في مدينتي البيضاء ورداع

ودعت اللجنة المنظمة في محافظة المحويت للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في المدينة.

وفي مارب اللجنة عدت المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في منطقة قانية بمديرية ماهلية.

كما دعت اللجنة المنظمة في محافظة الضالع للمشاركة الواسعة في مسيرة العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في مدينة دمت.

وفي محافظة ريمة دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرة إحياء العيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر صباح الثلاثاء في مديرية الجبين.

وفي السياق نفسه دعا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمته اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر لخروج مشرف غدا الثلاثاء إحياء للذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر ، مؤكداً أن خروج شعبنا يوم غد سيعبر عن ثباتنا على موقفنا وثقتنا بالله وبنصره