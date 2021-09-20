المشهد اليمني الأول

وضع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومعه محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم حجر الأساس لمشروع مدينة ٢١ سبتمبر السكني المكون من ألفي وحدة سكنية للفقراء من أبناء المحافظة.

وخلال وضع حجر الأساس أوضح عضو السياسي الأعلى الحوثي أن وضع حجر الأساس للمشروع يأتي في إطار الاحتفال بالعيد السابع لثورة 21 من سبتمبر، ويمثل إحدى ثمار الثورة التي أرسى دعائمها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأكد أن قيادة الدولة تولي الفقراء اهتماماً خاصاً ويتجلى ذلك في قطاعات مختلفة ومنها تخصيص أراض خاصة بهم عند وضع مخططات الأراضي .. وقال” الفقراء أولاً .. ولا مجال لناهبي الأراضي”.

وأكد الحوثي اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالمحافظة وأبنائها من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن وتلامس احتياجاته ومتطلباته، خاصة الفقراء.

فيما أشار محافظ الحديدة قحيم إلى أهمية المشروع الذي يستهدف فئة الفقراء من أبناء المحافظة ويعد من المشاريع الحيوية التي تحتاجها المحافظة.

وثمن اهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بأبناء المحافظة وحرصهم على تخفيف معاناتهم، من خلال وضع حجر الأساس للمشروع.

إلى ذاك دشن عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي ومحافظ الحديدة مشروع تفعيل المنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأكد محمد علي الحوثي أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بقطاع الصناعة من خلال دعوة القطاع الخاص لتوجيه استثماراتهم ورؤوس أموالهم في المشاريع التنموية.

ولفت إلى تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة لإحداث نهضة تنموية وصناعية في مختلف المجالات، خاصة مع استمرار العدوان والحصار الذي يحتم على أبناء الوطن الاعتماد على الناتج المحلي من خلال توجيه المستثمرين لانتهاز الفرص الاستثمارية التي منحها قانون الإستثمار في تحقيق نتائج ملموسة على الواقع.

وأهاب عضو السياسي الأعلى الحوثي بالمستثمرين اغتنام الفرصة في ظل العروض التشجيعية المقدمة من الدولة بما يخدم مصلحة المستثمر وتحقيق نهضة صناعية في هذا القطاع .. مؤكداً أن كل عقود المشاريع المسجلة التي لم يتم تنفيذها تعتبر ملغية طبقا لقانون الاستثمار.

وكان مدير المنطقة الصناعية بالمحافظة عبد الله البكاري، قدّم شرحاً عن مقومات المنطقة والفرصة المتاحة للمستثمرين والمزايا خلال الفترة المقبلة.

رافقهم خلال وضع حجر الأساس وكلاء المحافظة الحديدة أحمد البشري وعبد الجبار أحمد محمد وعلي قشر وعلي الكباري ومدير أمن المحافظة العقيد هادي الكحلاني وعدد من المسئولين ومدراء المكاتب التنفيذية.