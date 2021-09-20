المشهد اليمني الأول

طالب وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باحترام استقلالية القضاء اليمني، واستشعار مسؤوليته في مناصرة أصحاب الحقوق ، والسعي في ملاحقة ومعاقبة المجرمين .

وأشار وزير العدل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى ان تصريحات غوتيريش حول تنفيذ القصاص بحق المتورطين مع دول تحالف العدوان والمدانين بجريمة اغتيال الرئيس على صالح الصماد وستة من مرافقيه ، غير مقبولة وتناقض مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وتكشف عدم مصداقية وحيادية المنظمة .

ولفت القاضي العزاني ، إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضية اغتيال الرئيس الصماد ، جرت وفق أحكام الدستور والنصوص القانونية الوطنية النافذة والتي استغرقت قرابة الأربعة أعوام.

وأوضح أن القضاء اليمني يعمل وفق قواعد قانونية تنسجم وتتؤام مع الصكوك الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعهد الدولي ، والقانون الدولي الإنساني والمبادئ الدولية في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

وأكد وزير العدل ، أن الجهات التي تساند المجرمين، بالقول في ارتكاب جرائمهم ضد الشعب اليمني ، تعتبر شريك لهم في جرائمهم، وتضعهم أمام المسؤولية الجنائية .