المشهد اليمني الأول

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية صباح اليوم من تحرير مديرية “بيحان” ومديرية ” عين” في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وأكدت مصادر محلية تمكن قـوات الجيش واللجان الشعبية مسنودة بقبائل شبوة من تحرير مديريتي بيحان وعين بعد تمكنهم من تحرير مديرية عسيلان.

وفي ذات السياق قال الصحفي صلاح بن لغبر في تغريدة له قبل قليل أن قـوات الجيش واللجان سيطرت على 90% من مديرية بيحان ومديرية عين ومديرية عسيلان بالكامل لتطل على مديريتي حريب مارب وعتق شبوة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة دخول قوات الجيش واللجان الشعبية مديرية بيحان وسط استقبال شعبي كبير من أبناء المديرية.