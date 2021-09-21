المشهد اليمني الأول

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مسنودين بأبناء وقبائل شبوة الأحرار من السيطرة على مناطق جديدة في محافظة شبوة، وسط انهيار غير مسبوق لقوات المرتزقة والقاعدة وداعش.

وقالت مصادر محلية إن قوات صنعاء سيطرت على مناطق عدة في مديرية عسيلان بينها النقوب وحيد بن عقيل والهجر عقب السيطرة على مفرق حريب – بيحان .

مشيرة إلى اقتراب قوات الجيش واللجان من السيطرة على مركز مديرية عسيلان في ظل تقدم متسارع في مناطق المديرية.

وجاء تقدم قوات صنعاء بعد تأمينها مديريتي بيحان وعين واحكام سيطرتها عليهما بالكامل وسط انهيار لقوات المرتزقة وتراجعها نحو مدينة عتق مركز شبوة .

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة دخول قوات الجيش واللجان الشعبية مديرية بيحان وسط استقبال شعبي كبير من أبناء المديرية.

الى ذلك افادت وكالة الصحافة اليمنية نقلاً عن مصادرها أن قوات صنعاء وبمساندة قوية من أبناء قبائل شبوة، وجهت ضربات موجعة لعدد من ألوية المرتزقة وعناصر “القاعدة” في محور بيحان وهي “اللواء ٢٦ ميكا، اللواء ١٩، اللواء ١٥٣، واللواء ١٦٣، واللواء ١٧٣”، بالإضافة إلى خمس كتائب متفرقة في المحور، مبينة أن الجيش اتبع تكتيكات وخطط عسكرية جديدة في معركة تحرير بيحان.

وأوضحت المصادر أن مجاهدي الجيش واللجان دمروا العديد من العربات والآليات العسكرية التابعة للمرتزقة إلى جانب اغتنام كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة والمتطورة التابعة للتحالف ومرتزقته.