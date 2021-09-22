المشهد اليمني الأول

دعا محافظ مأرب علي طعيمان أبناء مديرية حريب بيحان، إلى منع العناصر التكفيرية من القاعدة وداعش ومرتزقة العدوان من التمترس في مناطقهم.

وأوضح محافظ مأرب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك مخطط لتحالف العدوان الأمريكي السعودي للدفع بالمئات من العناصر الإرهابية إلى استحداث ثكنات ومواقع عسكرية في مناطق مديرية حريب، بعد الهزائم التي تلقوها في جبهات المحـافظة.

وأشار إلى أن قوى العدوان دفعت بالآلاف من العناصر التكفيرية إلى المحافظة، استقدمتهم من عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية في محاولة يائسة لوقف تقدم القوات المسلحة بعد الانهيارات الكبيرة في صفوف مرتزقتها.

وأكد المـحافظ طعيمان، أهمية تضافر جهود أبناء المـحافظة لمنع تواجد تلك العناصر الإرهابية في مناطقهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ولفت إلى أن العناصر الإرهابية نفذت جرائم متعددة بحق أبناء مأرب في محاولة لبث الرعب والخوف في أوساط المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان.

وقال محـافظ مأرب “إن المخابرات السعودية والأمريكية تستخدم آخر أوراقها المحترقة في معركة مأرب وهي عناصر القاعدة وداعش، بعد أن استنفدت كل خياراتها وكشف أبناء مأرب حقيقة مشروعها التدميري والفوضوي”.