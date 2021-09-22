المشهد اليمني الأول

عقدت محكمة غرب الأمانة الابتدائية اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أحد رجال المرور والشروع في قتل ثلاثة مواطنين آخرين في شارع الستين جولة الولاعة.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة، القاضي عصام معياد وحضور ممثل النيابة القاضي رياض الارياني، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهم صدام فيصل عبدالله كزمه، بقائمة أدلة الإثبات، والذي أجاب بأنه لا يتذكر ما حصل وتفاجأ بصوره في مقاطع الفيديو.

عقب ذلك قررت المحكمة، تمكين الإدعاء بشقيه العام والخاص تقديم ما لديهم من دفوع وأدلة إلى الجلسة المقبلة في 29 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة، أحالت ملف القضية إلى المحكمة الأحد الماضي، التي تخلصت وقائعها في قيام الـمتهم صدام كزمه في الرابع من سبتمبر الجاري، بقتل رجل المرور أحمد عبدالله نشوان والشروع في قتل ثلاثة آخرين.