المشهد اليمني الأول

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية واسعة نفذتها مختلف وحدات القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية.

ويعقد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عصر غد الخميس، ايجازاً صحفيا للقوات المسلحة للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية كبرى، مع مشاهد للعملية وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

وقال ناطق القوات المسلحة في بيان مقتضب” غداً وعند الثالثة عصراً _إن شاء الله _ ايجاز صحفي للقوات المسلحة تكشف فيه عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية مع مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة”.

وأوضح العميد سريع أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.