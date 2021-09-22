المشهد اليمني الأول

الخبر:

حجم المناطق المحررة في عسيلان وبيحان وعين في شبوة، التي حدثت أمس ، يعادل حجم الكويت والإمارات. واليوم نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية في توجيه الضربة الأشد للمحتلين من خلال تحرير منطقة “حريب” حول مأرب وتحويل أمنية الإفراج عن مأرب إلى واقع ملموس بشكل خاص.

الإعراب:

– لطالما أصر أنصار الله وجيش الإنقاذ الوطني اليمني على فتح مأرب ، لكنهم یتجنبون بشدة الاستيلاء على “منطقة محروقة”. بناءً على ذلك ، فإنهم قد أداروا ويديرون الهجمات على مأرب لفتح هذه المنطقة بصبر إستراتيجي.

وبحسب آخر التقارير ، من أصل 14 منطقة بمأرب ، لا يزال المعتدون يحتلون 3 أحياء فقط . بطبيعة الحال ، فإن سيطرة قوات أنصار الله على منطقة “حریب” ، كثاني مدينة من حيث عدد السكان بعد مأرب ، تبشر بانتصارات خاصة وشيكة في المستقبل.

مع فتح حریب اليوم ، تم في الواقع استدارة مدينة مارب من قبل أنصار الله ، وتقدم مشروع إزالة بقايا المقاومة في مأرب بنسبة 95٪ تقريبًا.

النقطة التي يجب التوقف عندها في فتح حريب هي انقطاع الاتصال بين شبوة ومأرب وحرمان قوات هادي من مساعدة بعضها البعض.

کما أن قرب حريب من آبار صافر للنفط (10 إلى 15 كيلومترًا) هو عنصر أساسي يکشف عن ثمرات الصبر الاستراتيجي الکثيرة لأنصار الله في معرکة مأرب.

تقدم الجيش والجان الشعية في مأرب وشبوة يعد انجاز كبير وهزيمة مدوية لتحالف العدوان السعودي وقد اعترفت وسائل اعلام العدوان بالهزيمة وقالت ان قواتها اجرت انسحابات وصفتها بالتكتيكية. غير ان وسائل اعلام يمنية كذبت الرؤية السعودية وقالت ان القبائل في اغلب مديريات شبوة ومأرب باتت ترفض التواجد الاجنبي وان هناك انتفاضة قبلية ضد التحالف السعودي الإماراتي في هذه المناطق وان تحرير عتق ومأرب اصبح قريب جدا في ظل الانهيار الغير مسبوق لقوى العدوان..

على الرغم من كل هذه النجاحات ، فإن الانتفاضات الشعبية الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى بالمجلس الانتقالي لدولة الإمارات خاصة في عدن وسقطري تظهر أن أيا من القوات الموالية للعدوان (قوات هادي) وما يسمى الجنوبية(القوات الموالية للامارات) ليس لديهم أي حظ للبقاء في إدارة اليمن في المستقبل، أمام القوات فرصة للنجاة ، فليس لديهم مستقبل اليمن ، خاصة أنه منذ يومين ، أكد قائد الثورة علی النوايا العدوانية للامارات والسعودية ضد شعبه وهدد بشکل خاص هذين البلدين.

المصدر: قناة العالم