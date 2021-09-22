المشهد اليمني الأول

في الوقت الذي تعيش فيه محافظة حضرموت الغنية بالنفط احتجاجات شعبية عارمة بسبب تردي الاوضاع المعيشية من انعدام خدمات المياة الكهرباء وانقطاع الرواتب وانعدم المتشقات النفطية وارتفاع الاسعار، تقوم حكومة ماتسمي بالشرعية بنهب ايردات محافظة حضرموت.

حيث اتهم مايسمى بمحافظ حضرموت الخائن فرج البحسني، أمس الثلاثاء حكومة الفنادق بنهب 10 مليون و500 ألف دولار من حصة المحافظة من النفط من دفعة مايو – يونيو الماضي.

وبعث الخائن البحسني، بمذكرة رسمية، إلى الخائن معين عبدالملك، يتهم فيها حكومته بنهب 10 مليون و500 ألف دولار من حصة حضرموت من النفط والمخصصة لصالح تنمية المحافظة،

وأكد الخائن البحسني، في مذكرته، أن ما تم تسلمه هو 11 مليون و500 ألف دولار، من حصة حضرموت من النفط لدفعة مايو – يونيو المستحقة وهي 22 مليون دولار، أي أن ما تم نهبه هو 10 مليون و500 ألف دولار، مستغربًا عن سبب استقطاع هذا المبلغ الكبير.

وطالب بسرعة إعادة توريد ما تم نهبه من المبلغ المخصص لحضرموت من حصتها في النفط.