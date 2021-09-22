المشهد اليمني الأول

أدان مكتب حقوق الإنسان في تعز جريمة استهداف قناصة مرتزقة العدوان للأحياء والمناطق السكنية الآهلة بالسكان بالمدينة.

وقال المكتب في بيان له: رصدنا مساء الثلاثاء جريمة أقدم عليها قناصة المرتزقة من مناطق سيطرتهم على أحد المنازل في حي رومان منطقة الأربعين بأحد أحياء مديرية صالة.

وأضاف أن جريمة المرتزقة تسببت في مقتل امرأة (٥٠ عاماً) وابنها (٢٥ عاماً)، بالإضافة إلى إصابة زوجها الذي يرقد حاليا في إحدى المستشفيات.

وحمل بيان تحالف العدوان السعودي ومرتزقته المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية إزاء الجرائم المستمرة والغير مبررة والتي يرتكبها المرتزقة بحق الأبرياء العزل والتي تعد تتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين.

ودعا كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وكافة المنظمات المحلية الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى القيام بدورها الإنساني لرصد وتوثيق جرائم تحالف العدوان ومرتزقته ضد المدنيين في تعز.