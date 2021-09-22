المشهد اليمني الأول

الشركة اليمنية للغاز تعلن خبراً هاماً أنتظرته كل أسرة يمنية

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، عن وصول السفينة راجينا التي تحمل ثمانية آلاف و٨٦٨ طن متري من مادة الغاز المستورد، ودخولها إلى غاطس ميناء الحديدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة علي معصار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن دخول هذه السفينة إلى غاطس ميناء الحديدة يأتي بعد احتجازها لما يقارب المائة يوم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأشار إلى أن هناك سفيـنة أخرى تحمل ثمانية آلاف و٤٣٧ طن متري من مادة الغاز المنزلي، ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان عرض البحر منذ ١٢ يوليو الماضي.

ولفت الناطق الرسمي باسم الـشركة، إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها لفترات طويلة لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.