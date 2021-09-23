المشهد اليمني الأول

أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على جميع مناطق مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب وذلك بعد إجبار قوات المرتزقة على تسليمها.

وأكدت المصادر أن مرتزقة العدوان اضطروا للاستسلام بعد قطع مجاهدي الجيش واللجان الشعبية جميع خطوط الإمداد عنهم.

ومديرية العبدية هي المديرية الثانية التي يسيطر عليها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية خلال ساعات، حيث سيطروا الساعات الماضية على مديرية حريب المحاذية لمحافظة شبوة وتقدموا في مديرية الجوبة، وقبلها سيطروا على مديريتي عين وبيحان في شبوة وتقدموا في مديرية عسيلان.

وفي السياق نفسه أكد الصحفي عباس الضالعي التابع لحزب الإصلاح التكفيري سقوط مديرية العبدية جنوب غرب مدينة مأرب بالكامل بيد قوات الجيش واللجان الشعبية.

وقال الضالعي في تغريدة على حسابه بتويتر إن مصدراً بمأرب أكد له أن قوات صنعاء أو ما أسماها بـ”الحوثي” تسيطر على مديرية العبدية بالكامل بمحافظة مأرب.

قلق المرتزقة في مأرب يتزايد

ويعم القلق قيادات حزب الإصلاح مع اقتراب سيطرة قـوات صنعاء على مدينة مأرب.خصوصاً بعد سيطرت قوات صنعاء على مديريات بيحان وعين في شبوة، ومديرية حريب في مأرب وتقدمها نحو مديرية الجوبة والعبدية من جميع الجهات.

وتشهد جبهات المرتزقة في مأرب تفككا غير مسبوق، وهو ما عبرت عنه قيادات الإصلاح.

وقال سيف الحاضري المستشار الإعلامي للمرتزق علي محسن الأحمر إن الوضع خطير في مأرب ولا بد من النفير، في حين اشتكى النائب البرلماني عن حزب الإصلاح محمد الحزمي من نوم هادي.

وقال المرتزق الحزمي ساخراً: نسألك بأسمك يا هادي ايقظ “هادي”