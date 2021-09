أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، مساء الخميس، عن إطلاقها رحلات إلى تل أبيب، في إطار تطبيع المنامة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الإعلان في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت الشركة إن رحلاتها تلك ستبدأ في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir #Bahrain #Israel #TelAviv#طيران_الخليج #البحرين #إسرائيل #تل_ابيب pic.twitter.com/7TFyRABt0n

— Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021