المشهد اليمني الأول

بخطى ثابتة يواصل الجيش واللجان الشعبية في اليمن تقدمهم نحو مدينة مأرب شمال شرق البلاد. فبعد الانتصارات التي حققها في منطقة حريب في مأرب ومناطق عدة في محافظة شبوة، سيطرت قوات الجيش واللجان على مديريةِ العبدية وعلى اجزاء من مديريةِ الجوبة.

مصادر محلية قالت ان ِقوات الجيش شنّت هجوماً من عدةِ محاور على مرتزقة العدوان في العبدية وحاصرت مئاتِ المقاتلين من المرتزقة في مركزِها لساعاتٍ ما ادى الى استسلام المقاتلين بوساطةٍ قبلية.

وتُعَد مديريةُ العبدية المديريةَ الحاديةَ عشرةَ التي يتم تحريرُها في مارب من اصلِ اربعَ عشرةَ مديرة.كما تقدمت القواتُ اليمنية في مديريةِ الجوبة المحاذيةِ لمدينةِ مأرب.

وبالتزامن مع الانتصارات في شبوة ومأرب كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن حجم الانتصارات التي تحققت في محافظة البيضاء وسط اليمن.

استكمال تحرير البيضاء في عملية الفجر الجديد ادى الى مقتل وجرح واسر اكثر من 230 شخصا من المرتزقة، كما بث الاعلام الحربي مشاهد لمعسكرات القاعدة وداعش ومساندتهم من قبل التحالف السعودي الامريكي وبينت المشاهد الدعم الكبير التي تلقته هذه الجماعات الارهابية من قبل تحالف العدوان.

القوات المسلحة اليمنية اكدت استمرارها في الدفاع عن اليمن، وتعهد المتحدث باسمه باستمرارها في العمل بما جاء في تصريحات السيد عبدالملك الحوثي حول تحرير كل مناطق اليمن واستعادت كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان السعودي خلال الاعوام الماضية وطرد المحتل من جميع ربوع اليمن.

تقرير قناة العالم