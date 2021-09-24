المشهد اليمني الأول

أكد محافظ ذمار، محمد ناصر البخيتي، أن اليمن اليوم دخل مرحلة جديدة في ظل انهيار قوى العدوان والاحتلال التي تتلقى صفعات متتالية من قِبل الأبطال الذين يسجلون أنصع صور التضحية والفداء في مختلف الجبهات.

وأشار البخيتي في فعالية نظّمتها الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، احتفاءً بذكرى ثورة 21 سبتمبر، إلى أن اليمن خلال المراحل التاريخية أفشل المؤامرات التي تحاك ضده، واليوم باتت موازين القوى تميل لصالح القوى الوطنية المدافعة عن سيادة واستقرار الوطن.

وأوضح أن تحرّكات الشعب في مواجهة العدوان ومرتزقته تأتي للحفاظ على سيادة واستقلال اليمن، وعزته، وكرامته، والتخلص من الوصاية.

وقال: “مهما بلغت الاختلافات بين أبناء البلد الواحد لا يستدعي من طرف ما استدعاء الخارج لتحقيق مكاسب على حساب المصالح الوطنية، ومهما بلغ الاختلاف يجب أن لا يمسّ الثوابت الوطنية، وأن من يستدعي الخارج يفقد قراراته ومكانته”.

وأضاف: “يجب أن نتبرأ ممن يساند العدوان والاحتلال في نهب ثروات شعبنا وحرمانه من الحصول على أبسط الحقوق من الثروات النفطية والغازية، فيما تذهب العائدات إلى خارج البلد لتنفيذ مشاريع استثمارية لصالح تلك القوى العميلة في تركيا وماليزيا وغيرها، وعلى حساب قوت المواطن البسيط”.

ودعا المحافظ البخيتي من انساقوا خلف مخططات العدوان والاحتلال إلى تصحيح مواقفهم والعودة إلى صف الوطن، والحرص على أن لا يكون اليمن أداة من أدوات أعداء الأمة، والتحرك في سياق الأهداف التي تخدم الأمة العربية والإسلامية.

وتطرّق إلى الإنجازات التي تحققت في ظل ثورة 21 سبتمبر التي أفشلت المخططات الساعية النيل من الوطن وسيادته .. لافتا إلى الأوضاع التي تعيشها المحافظات المحتلة في ظل تمادي المرتزقة في طباعة العملات بهدف النيل من الاقتصاد الوطني.

وبيّن البخيتي أن صمود وثبات الشعب اليمني يأتي بفضل روح التكافل والتعاون بين أبنائه وتجاوز الكثير من التحدّيات رغم العدوان والحصار.

فيما أشار عضوا هيئة التدريس الدكتورة أشواق المهدي والدكتور عبدالله الشوكاني، بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالله جرول ومدير مكتب الصناعة أحمد البناء، إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى يؤكد مواصلة النضال حتى الانتصار، وإسقاط المؤامرات الرامية إلى النيل من الوطن.

وأكدا أهمية المضي في استكمال أهداف الثورة، والتخلص من الوصاية، والانتصار لقضايا الأمة، والتصدي لأعدائها وعملائهم، ممن باعوا مبادئهم مقابل مكاسب شخصية على حساب المصالح الوطنية والقومية.