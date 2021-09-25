المشهد اليمني الأول

تمكن سلاح الجو المسير للقوات الجوية اليمنية خلال الساعات الماضية من توجيه ضربة عسكرية كبيرة ومحرجة لطيران العدوان السعودي، من خلال اشتباك غير مباشر أثبت فشل القوات السعودية الجوية وضعفها.

وفي حين كانت تستعرض فيه قوات الجوية الملكية السعودية قدراتها ومهاراتها بمناسبة ما سمي باليوم الوطني للسعودية، دارت مواجهة شجاعة للقوات الجوية اليمنية عبر سلاح الجو المسير أحرجت قوات آل سعود الجوية وأجبرتها على اخلاء أجزاء من الأجواء السعودية والبقاء لساعات في الجو دون تمكنها من العودة للمطارات جراء إغلاق عدد من المطارات لساعات.

فشل الطائرات السعودية

مصادر سعودية مطلعة أكدت فرار طائرات القوات الجوية السعودية لساعات طويلة وخلو أجزاء واسعة من سماء المملكة منها، عقب استعراضها بمناسبة ماسمي باليوم الوطني السعودي، لافتةً إلى عجز الطائرات السعودية عن العودة لمطاراتها خلال فترة طويلة امتدت حتى صباح الجمعة جراء إغلاق عدد من المطارات أجوائها.

وكان قد زعم تحالف العدوان اعتراض ست طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية، مكتفيا بالقول أنها استهدفت المملكة، “في اشارة خجولة أنها تتجاوز المنطقة الجنوبية للمملكة إلى العمق السعودي”.

وأظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية توقف مطارات جيزان وأبها وجدة لساعات، وأشار مغردون إلى إغلاق السلطات السعودية طريق مطار أبها ل3 ساعات في وجه المسافرين، فيما تحدث المعلومات عن سماع دوي انفجار عنيف في مطار أبها.

وأتت هذه العمليات بالتزامن مع تقدم متسارع للقوات المسلحة اليمنية في التخوم الجنوبية لمدينة مأرب وتمكنهم من تحرير العديد من المناطق.

مواجهة محرجة

وشكلت المواجهة الجوية الغير مباشرة بين القوات الجوية اليمنية والجوية السعودية حرجاً كبيراً للمملكة التي تقتني أحدث الطائرات الأمريكية والأوروبية التي بإمكانها التحليق على مرتفعات شاهقة وبسرعات عالية.

واعتبر مراقبون الواقعة انتكاسة للقوات الجوية الملكية وإثبات جديد على فشلها مقابل سلاح الجو المسير الذي أجبرها على البقاء لساعات في الأجواء دون تمكنها من الهبوط فضلا عن تمكن سلاح الجو المسير من إغلاق 3 مطارات حسب مراكز رصد الملاحة الجوية، وثالثة الأثافي أن الإنتكاسة تأتي عقب استعراض القوات السعودية مهاراتها بمناسبة ما سمي باليوم الوطني السعودي.