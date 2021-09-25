المشهد اليمني الأول

تفقد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أحوال الجرحى بمحافظة البيضاء.

وأطلع وزير الدفاع ومعه وكيل أول المحافظة حمود شثان، على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للجرحى.. ناقلا إليهم تهاني وتبريكات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة الانتصارات العظيمة المحققة في مختلف جبهات المواجهة.

وأشاد اللواء العاطفي بتضحيات الجرحى دفاعا عن الوطن .. وقال” جرحتم أيها الأبطال وأنتم تؤدون واجبكم الوطني والإنساني المقدس دفاعاً عن الأرض والعرض في مواجهة أعداء اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله وعزة شعبه “.

وأكد أن تضحيات الجرحى سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته بأحرف من نور، تستلهم منها الأجيال معاني التضحية والفداء.. وقال” إن كل قطرة دم سالت من أجسادكم ستكون سيلاً جارفاً لأعداء شعبنا وأمتنا”.

ونوه وزير الدفاع، بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها جرحى الجيش واللجان الشعبية.

وأضاف” إن الوطن بخير مادام فيه مثل هؤلاء الأبطال الأشداء الواثقين بنصر الله وعونه”.

وحث وزير الدفاع العاطفي ، إدارة المستشفى على إيلاء كامل الرعاية الصحية للجرحى الذين قدموا دمائهم الزكية في سبيل الدفاع عن وطنهم وشعبهم، ومن أجل أن يستعيد اليمانيون الأحرار مجدهم وشموخهم بين الأمم والشعوب.

فيما أشاد وكيل أول محافظة البيضاء، باهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير المشاريع الخدمية لأبناء المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى .

بدورهم عبر جرحى الجيش واللجان الشعبية، عن شكرهم وتقديرهم لزيارة وزير الدفاع وإطلاعه على أحوالهم.. مؤكدين الحرص على الالتحاق برفاق دربهم في جبهات البطولة بعد تماثلهم للشفاء.