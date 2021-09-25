المشهد اليمني الأول

نددت كتائب حزب الله العراقية بمساعي التطبيع مع كيان العدو الصهيوني على الأراضي العراقية، معتبرة مؤتمر أربيل للتطبيع مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن السكوت عليها.

وقالت الكـتائب في بيان لها إن شمال العراق تحول ملاذاً آمناً للعملاء والمتآمرين على الدولة ومرتعاً للمخابرات الصهيونية والأمريكية.

وأضافت أن الأدوات الصهيونية تروج لجريمة التطبيع مع الكيان الغاصب في مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن السكوت عنها.

وأكدت على وجوب استمرار العمليات ضد الأوكار الصهيو-أمريكية لحفظ أمن البلاد وتفويت الفرصة على الخونة المطبعين.