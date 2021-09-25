المشهد اليمني الأول

أعلنت مؤسسة Squire Patton الأمريكية للعلاقات العامة، إنهاء تمثيلها للسعودية في واشنطن، حيث صرحت أنها قطعت اتصالها مع مركز الدراسات وشؤون الإعلام التابع للديوان الملكي السعودي.

وأوضحت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)” أن عضو جماعة الضغط في واشنطن، إد نيوبيري، أنهى عقده مع الجهة السعودية المتورطة بجريمة القتل الوحشية بحق الصحفي جمال خاشقجي.

ومن المعروف أن إد نيوبيري، هو أول عضو في جماعة ضغط يظهر في قسم لوبيات العار للشرق الأوسط الخاص بمنظمة (DAWN)، يعمل نيوبيري لصالح شركة سكوير باتون بوغز المعروفة في واشنطن العاصمة.

وكانت منظمة (DAWN) والعديد من المنظمات الشريكة، بما في ذلك منظمة فريدوم فوروورد، ومركز السياسة الدولية، أطلقوا حملة لفضح جماعات الضغط الأمريكية التي تمثل الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبييض جرائم هذه الحكومات وانتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه، علق رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN)، على تلك الأنباء بقوله: “قرار الغاء عضو جماعة الضغط إد نيوبيري وشركة سكوير باتون بوغز عقدهم مع وكالة سعودية مسيئة يعد انتصارا مهما للمنظمات التي لا تريد لجماعات الضغط التي تتقاضى أجورا سخية، ان تمثل الحكومات المسيئة ولا أن تأثر على المسؤولين المنتخبين لدينا”.