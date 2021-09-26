"صور جوية مع أسماء وتفاصيل دقيقة".. تفاصيل العملية الأمنية الكبرى الذي داهمت آخر أوكار التكفيريين في البيضاء

المشهد اليمني الأول

كشف مصدر أمنى، أن عملية “فجر الحرية” استندت إلى عمل أمنى واستخباري دقيق، ساهم في حسم معركة تحرير مديريتي الصومعة ومسورة وتطهير ما تبقى من مساحة محافظة البيضاء من تنظيم القاعدة والعناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان الأمريكي السعودي، في وقت قياسي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بإثراء وتصويب بنك المعلومات بشكل دقيق عن تعداد وانتشار وتكوينات ومقار التنظيمات التكفيرية من تنظيم القاعدة والقوات التكفيرية التابعة للصريع أبو عثمان المشدلي قائد جبهة الحازمية وقوات المرتزقة في محافظة البيضاء وفي مديرتي الصومعة ومسورة كآخر نقطة تواجد لهذه التنظيمات بالمحافظة.

وأشار إلى أن العملية الأمنية التي وصفها بالتمهيدية لعملية “فجر الحرية” قدمت معلومات تفصيلية ودقيقة للجيش واللجان الشعبية عن معسكرات ومقار العناصر التكفيرية والمرتزقة في الصومعة ومسورة، ووفرت معلومات متكاملة بأسماء وقيادات وعناصر الجماعات التكفيرية والمرتزقة في المديريتين.

مقر تنظيم القاعدة بالمعهد التقني والمهني بالصومعة

يعتبر الموقع الرئيسي لتنظيم القاعدة في مديرية الصومعة، مبنى حكومي يقع شرق مدينة الصومعة ويتكون من عدة مباني منتشرة في مساحة كبيرة يحيط بها سور كبير من جميع الجهات وله عدة أبواب، مسؤول الموقع المدعو/ أبو هاشم الابي أحد قيادات تنظيم القاعدة، يحيط بالمعهد ثلاثة مواقع عسكرية فيها تحصينات ومتارس كمواقع حماية ثابته للموقع.

استخدم تنظيم القاعدة مباني المعهد فيما يلي:3 مباني مختلفة لصناعة وتخزين العبوات والأحزمة الناسفة، سجون سرية تابعة للتنظيم، مستودع للآليات والمركبات، مستودع ومخازن للأسلحة، مبنى لاستقبال الوافدين من خارج المحافظة أو من خارج اليمن، مبنى سكن لعناصر التنظيم مع عوائلهم، مبنى مخصص لاجتماعات قيادات تنظيم القاعدة، برج خزان المياه كموقع رقابة. مرفق خرائط

مأوى المدعو/ منير بجلي الأهدل المكنى أبو الهيجاء الحديدي القيادي في القاعدة

من مواليد الحديدة في العام 1987م، كما استخدم اسم إبراهيم محمد صغير المعافا، تولى مهمة أمير تنظيم القاعدة لما سمي بولاية الحديدة، وأشرف على عدد من العمليات الاجرامية التي نفذتها عناصر تنظيم القاعدة ضد المواطنين في محافظة الحديدة خلال فترة توليه، وهو أحد قيادات تنظيم القاعدة في ما يسمى ولاية جزيرة العرب وهو أمير مجاميع تنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية يستخدم منزله كمأوى للعناصر التكفيرية في عزلة آل عزان قرية المضمار بمديرية الصومعة.

في العام 2013 كان ضمن خلية وصاب الإرهابية التي قامت بعدد من الأعمال الاجرامية في محافظة إب، ثم تولى امير القاعدة فيما سمي بولاية ابين ولحج وشبوة، ثم انتقل إلى محافظة البيضاء وتولى عدد من العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة التكفيري ،كما أنه تولى خلال العمليات الأخيرة (فجر الحرية ) الاشراف على الأمور العسكرية للعناصر التكفيرية في البيضاء.

ومنها قيامه بقيادة عدد ثلاثة مجاميع تكفيرية في مديرية طياب التي قامت بعدد من العمليات الاجرامية، كما أنه تولى الاشراف على عملية تهريب العناصر التكفيرية أثناء اندحارهم وفرارهم أثناء عملية فجر الحرية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في مديرية الصومعة مؤخراً.

مأوى المدعو/ مختار محمد أحمد القيسي المكنى أبو عمر القيسي القيادي في القاعدة

يسكن في منطقة جاعر بمديرية الصومعة، يعتبر المذكور أحد خريجي جامعة الإيمان، له عدة مشاركات ميدانية مع التنظيم أبرزها: في محافظة أبين عام 2011م وفي عام 2013م في منطقة بيحان، عمل على إنشاء معسكر جاعر المسمى بمعسكر أبو عمر القيسي الكائن في شعب رصد بمديرية الصومعة ويتم التدريب فيه على صناعة العبوات والمدفعية والقناصة، كما قام بإنشاء معسكر آخر في محافظة شبوة بمديرية خورة منطقة العزيفة وأنشئ معسكر آخر في منطقة ذي عشرة الكائنة في الحدود بين محافظتي البيضاء وشبوة.

مأوى المدعو/ أحمد صالح الضمجي المكنى أبو مسلم أحد عناصر القاعدة

يقع المأوى بمنطقة النحر بمديرية الصومعة وجد في المأوى ورشة لتعديل السلاح وهو خبير في تعديل الأسلحة المتعلقة بالقنص والقذائف فر قبل دخول الجيش واللجان مديرية الصومعة.

مأوى المدعو/ موسى محسن عبدالله المشدلي المكنى أبوعثمان المشدلي قيادي مرتزق

يقع المأوى في منطقة النحر قرية آل فروي بمديرية الصومعة، قائد ما يسمى جبهة الحازمية التابعة لقوات المرتزقة، شارك في أكثر من جبهة، قائد لمجاميع سلفية تكفيرية اغتيل بعبوة ناسفة بعدن في تاريخ 04/09/2021م في صراع بين المرتزقة.

مأوى المدعو/ عبدالله أحمد الجعيدي المكنى معاذ الحضرمي القيادي في القاعدة

يقع المأوى في حارة الصومعة القديمة بمديرية الصومعة ويستخدم لاستقبال عناصر التنظيم لإقامة الدورات لهم.

مأوى المدعو/ سمير موسى أحمد القيسي المكنى أبو الغيث القيسي القيادي في القاعدة

أحد قيادات تنظيم القاعدة في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، وهو متخصص في هندسة المتفجرات وزراعتها، أدار خلايا رصد مؤخراً في مديرية مسورة، كما عمل في بيع وشراء الأسلحة لصالح تنظيم القاعدة.

معامل صناعة العبوات الناسفة في معسكرات القاعدة بمديرية الصومعة