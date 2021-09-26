المشهد اليمني الأول

بالصور.. شاهد أول عمل يقوم به شيوخ قبائل بيحان بعد تحريرها بأيام قليلة

بالصور.. شاهد أول عمل يقوم به شيوخ قبائل بيحان بعد تحريرها بأيام قليلة

بعد أيام قليلة من تحرير مديرية بيحان في شبوة، شيوخ قبائل بيحان يقيمون وقفة قبلية شكرا للجيش واللجان الشعبية بمساعدتهم على تحريرها.

وفي الوقفة القبلية، بارك أهالي بيحان انتصارات الجيش واللجان الشعبية ضد تحالف العدوان السعودي.

وناشد أهالي بيحان، أبناء بيحان الواقفون مع تحالف العدوان، بالرجوع الى وطنهم والوقوف ضد الغزاة المستغلين لهم، والمساهمين في تدمير بلدهم.