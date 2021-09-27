المشهد اليمني الأول

صنعاء ترسل رسالة الى سكان مدينة مأرب وتحذرهم بعد التورط في هذا الأمر

صنعاء ترسل رسالة الى سكان مدينة مأرب وتحذرهم بعد التورط في هذا الأمر

غرد عضو المجلس السياسي الأعلى، محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، رسالة الى سكان مدينة مأرب.

وتضمنت تغريد البخيتي في حسابة بتويتر “إلى سكان مدينة مارب سلام الله عليكم، اطمئنوا فنحن حريصين على سلامتكم وسلامة مصالحكم، ولكم في المديريات المحررة شاهد على صحة ما نقول.

وأضاف محمد البخيتي، ننصح الجميع بعدم التورط بشراء عقارات المرتزقة الذين فروا أو الذين سيلحقوا بهم عما قريب، والباب لا زال مفتوح امامهم للعودة إلى حضن الوطن.

وكان اشتعلت معارك شديدة خلال الساعات القادمة، بين الجيش واللجان الشعبية، وبين مرتزقة العدوان، حسب مصادر قبلية في مأرب، وكان لجبهة العبدية النصيب الأكبر من هذه المواجهات.